السعودية اليوم / مدير جامعة الملك فيصل يلتقي مدير مركز النخيل والتمور بالأحساء



الأحساء 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

التقى معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي في مكتبه اليوم مدير عام مركز النخيل والتمور بالأحساء المهندس خالد بن سعد الحسيني .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجامعة والمركز وتفعيل الشراكة بين الجانبين على الصعيد العلمي والعملي، ومناقشة الموضوعات التي تهتم بالزراعة والمزارعين في المحافظة .

وقدم الحسيني شكره لمعالي مدير الجامعة على اهتمامه وحرصه وجهوده الحثيثة في تطوير قطاع الزراعة وبالأخص "النخلة"

// انتهى //

20:52ت م

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