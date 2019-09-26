السعودية اليوم / سفير المملكة لدى النيجر يلتقي وزير الإسكان والتمدن النيجري



نيامي 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي اليوم معالي مامانلاوان وزيري وزير الإسكان والتمدن بالعاصمة نيامي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه تطوير التعاون بين المملكة العربية

// انتهى //

20:27ت م

0273



نيامي 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي اليوم معالي مامانلاوان وزيري وزير الإسكان والتمدن بالعاصمة نيامي.وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه تطوير التعاون بين المملكة العربية السعودية والنيجر، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:27ت م0273

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