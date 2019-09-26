السعودية اليوم / انفجار سيارة مفخخة بمنطقة الحرشة الليبية يسفر عن إصابة شخصين



طرابلس 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

أفادت الإدارة العامة للدعم المركزي فرع الزاوية مكتب البوابات والدوريات المركزية، عن ورود إشارة لاسلكية لغرفة العمليات بشأن سماع دويّ انفجار بمنطقة الحرشة.

وأوضحت الإدارة أن الدوريات توجهت على الفور لمكان الواقعة وتم تأمين محيط الانفجار بالطريق الفرعية لرابش الحرشة، وتم إسعاف مواطنين اثنين تزامن مرورهم بالقرب من موقع الانفجار وهم الآن بحالة جيدة.

وأكدت الإدارة ، أنه تمت السيطرة على الحريق بتعاون الأجهزة الأمنية مديرية أمن الزاوية والدفاع المدني وتوثيق الواقعة ومازالت الجهات المختصة تقوم بعملها من أجل استكمال التحقيقات بشأن الحادثة.

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19:55ت م

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