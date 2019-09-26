السعودية | البنتاغون: سننشر بطارية صواريخ “باتريوت” و4 رادارات في السعودية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:34 مساءً, 26 سبتمبر 2019 م المناطق - وكالات أعلن البنتاغون أنه سيتم نشر بطارية صواريخ “باتريوت” للدفاع الجوي و4 رادارات من نوع “سنتينل”، بالإضافة إلى 200 فرد من طواقم الصيانة في السعودية لتعزيز قدراتها الدفاعية.

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