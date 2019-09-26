السعودية | تخريج دورة تخصص دوريات أمن وحراسة المنشآت والبحث والتفتيش

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ، شهد معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني اليوم حفل تخريج دورة تخصص دوريات أمن وحراسة المنشآت والبحث والتفتيش رقم 2 ورقم 19، وذلك بمعهد محمد بن نايف لحماية وأمن المنشآت بالمنطقة الشرقية.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى قائد قوات أمن المنشآت اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي كلمةً أوضح فيها أن عدد الخريجين لهذه الدورة (1199) خريجاً تم تدريبهم على جميع الدورات التأسيسية والتخصصية لحماية وأمن المنشآت والتدخل السريع ومكافحة الإرهاب والرماية على كافة أنواع الأسلحة لمواجهة جميع التحديات.

وأكد حرصهم على النهوض بالعملية التدريبية في القوات بطريقة ممنهجةٍ ومقننةٍ للاستفادة من هذه المخرجات في صقل نواحي الموهبة والإبداع مع التأكيد على القيم الإنسانية في التعامل مع الآخرين وزيادة مهارات وقدرات رجال قوات أمن المنشآت بما يحقق أعلى درجات السلامة الأمنية الميدانية وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة والثقة بالنفس وسرعة اتخاذ القرار.

بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين عبروا فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز لانضمامهم لزملائهم في ميدان العز والشرف.

ثم بدأ العرض العسكري، وبعده فرضية ” الاشتباك والسيطرة” التي استعرض الخريجون من خلالها ما تعلموه من مهارات اكتسبوها خلال فترة التدريب في مجال مكافحة الإرهاب والتدخل السريع والمهارات القتالية وافتكاك الأسلحة النارية والبيضاء والسيطرة على المعتدين، ثم أدى الخريجون القسم.

وفي نهاية الحفل كرم معالي الفريق أول سعيد القحطاني الأوائل والمتفوقين والمشرفين على الدورة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.