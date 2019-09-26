مستفيد يسأل عن فائدة أيقونة دخل رب الأسرة؟.. حساب المواطن يجيب

2019-09-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن الدعم يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد وجه سؤالًا قال خلاله: “في أيقونة دخل رب الأسرة ما فائدتها؟ طالما كلها سستم واحد، والذي دخله صفر يأخذ نفس الذي دخله 10 آلاف ريال، أرجو أنكم تحذفونها هذا أفضل؟

ورد حساب متابعات الخليج 365 بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (هنا)”.

التسجيل مستمر

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من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ24، والتي سيتم إيداعها في شهر أكتوبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الـ23 بمشيئة الله.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.