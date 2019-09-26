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شكرا لقرائتكم يوتيوب يطلق منصتين جديدتين احتفالًا باليوم الوطني للمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
يوتيوب يطلق منصتين جديدتين احتفالًا باليوم الوطني للمملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن موقع “يوتيوب”، عن إطلاق منصتي YouTube Music، وYouTube Premium، تزامنًا مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني التاسع والثمانين.
والمنصتان توفران تجربة مشاهدة دون إعلانات عبر تطبيق “يوتيوب”، في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، ولبنان.
وتحتوي المنصة الأولى على مكتبة واسعة ومتنوعة من الموسيقى الوطنية والفنية، ومصممة لتمكين الناس من الاستماع إلى ما يفضلونه واكتشاف الجديد.
كما يمكن الوصول إليها دون اتصال بالإنترنت أو إعلانات في خلفية الشاشة.
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