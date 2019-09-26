أمطار غزيرة ورياح نشطة على 5 مناطق.. غدًا

2019-09-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، هطول أمطار غزيرة على مناطق نجران وجازان وعسير، بينما تنشط الرياح مع السحب الرعدية من منطقة الباحة حتى مرتفعات مكة المكرمة.

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ومن المتوقع أيضًا أن يستمر نشاط الرياح المصحوبة بالأتربة في مناطق أخرى بالمدينة المنورة وتبوك والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يظهر ارتفاع ملحوظ في الأمواج من متر إلى مترين، على أن تكون الرياح شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة.

وتنخفض الأمواج بشكل بسيط في الخليج العربي من نصف متر إلى متر، على أن تكون الرياح جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة.