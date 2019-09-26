الرئيس الفلسطيني يندد بالاعتداء على منشأتي أرامكو

2019-09-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالهجوم الإرهابي الذي استهدف معملي لشركة أرامكو في بقيق وخريص يوم 14 سبتمبر الجاري.

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وطالب الرئيس الفلسطيني بالتصدي للأعمال الإرهابية والتخريبية التي تهدد أمن المنطقة.

وعبر عباس عن رفضه ضم أراض من الضفة الغربية إلى إسرائيل، مطالبًا بمنح بلاده عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وقال عباس : نستحق العضوية الكاملة في كافة مؤسسات الأمم المتحدة، ونطالب بدعم الأونروا؛ لتواصل عملها بتقديم المساعدة للفلسطينيين.

وتابع أبو مازن: أيدينا دائمًا مفتوحة للتفاوض، والسلام لا يأتي إلا بالتفاوض فقط، وأتحدى أن يكون نتنياهو قد قبل لقاءً سريًا أو علنيًا واحدًا، وكان يرفض باستمرار.







