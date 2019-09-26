2019-09-26

وزير خارجية المغرب: الاعتداء على أرامكو غير مقبول على الإطلاق

متابعات الخليج 365 - متابعة

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب، ناصر بوريطة التأكيد على رفض بلاده العدوان الإرهابي على منشآت أرامكو داعيًا إلى موقف دولي تجاه إرهاب إيران.

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وقال الوزير المغربي في تصريحات لسكاي نيوز عربية: إن الاعتداء على أرامكو غير مقبول على الإطلاق مشيرًا إلى أن أمن المملكة من أمن المغرب.

وقال الوزير المغربي: على إيران أن تفهم أن الأمن الإقليمي العربي واحد ويمنع المس به لافتًا إلى أن إيران تهدد الأمن الإقليمي والأمن القومي العربي.