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وزير خارجية المغرب: الاعتداء على أرامكو غير مقبول على الإطلاق
أكد أن إيران تهدد الأمن الإقليمي والعربي
متابعات الخليج 365 - متابعة
جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب، ناصر بوريطة التأكيد على رفض بلاده العدوان الإرهابي على منشآت أرامكو داعيًا إلى موقف دولي تجاه إرهاب إيران.
وقال الوزير المغربي في تصريحات لسكاي نيوز عربية: إن الاعتداء على أرامكو غير مقبول على الإطلاق مشيرًا إلى أن أمن المملكة من أمن المغرب.
وقال الوزير المغربي: على إيران أن تفهم أن الأمن الإقليمي العربي واحد ويمنع المس به لافتًا إلى أن إيران تهدد الأمن الإقليمي والأمن القومي العربي.
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