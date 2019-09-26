الان تتابع الدفاع المدني ينقذ 5 أشخاص حاصرتهم النيران داخل مبنى في جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنقذت فرق الدفاع المدني في جدة 5 أشخاص احتجزتهم النيران داخل إحدى بنايات جدة. وكتبت المديرية العامة للدفاع المدني عبر “تويتر”: “فرق الدفاع المدني في جدة أنقذت الخمسة أشخاص بعد احتجازهم داخل شقة بالدور الرابع للبناية، بينما تم إجلاؤهم عن طريق سيارة السلالم ونتج عن الحادث إصابة شخص تلقى العلاج في الموقع”.

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