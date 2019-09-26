حساب المواطن يوضح موقفه من زيادة الدعم ونتائج الأهلية لدفعة أكتوبر…

يواصل برنامج حساب المواطن الرد على أسئلة المواطنين عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغرى “تويتر”، وذلك تزامنًا مع اقتراب نزول نتائج الأهلية للدفعة الثالثة والعشرين عن شهر أكتوبر المقبل، والمقرر لها أن يتم صرفها في العاشر من الشهر ذاته، وكانت أبرز الردود الجديدة التي تم نشرها هي فيما يتعلق بحقيقة زيادة قيمة الدعم المخصص للمستفيدين من حساب المواطن، والرد على أنباء توقف صرف الدفعات بنهاية العام الجاري.

بيان هام من حساب المواطن

وفي البداية وخلال بيان رسمي له، نفى حساب المواطن الأنباء التي ترددت عن زيادة قيمة الدعم المخصص بالدفعات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم الموافقة على زيادة الدعم المخصص، نافيًا أيضًا توقف صرف الدفعات عبر الحساب نهاية العام الجاري، وإلغاء الدعم المقدم للمستفيدين من البرنامج.

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5 حالات تدفع تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي

كما كشف حساب المواطن عن الحالات التي تمكن الزوجة من تسجيلها كمستفيد رئيسي عبر البرنامج، وهم:

الزوجة المهجورة. متزوجة من غير سعودي. عائلة سجين. عائلة فاقد الأهلية. زوجها غائب.

شروط وخطوات التسجيل بحساب المواطن

والآن بإمكانكم التسجيل للدخول لحساب المواطن والاستفادة من الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية، شريطة أن تنطبق عليك الآتي:

أن تكون مقيم داخل حدود المملكة – ألا تكون سجينًا أو في أحد مراكز الإيواء الحكومية – أن تكون حاملًا لبطاقة تنقل – توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، وللتسجيل، يُرجى الدخول للرابط: https://www.ca.gov.sa/، ثم تسجيل بيانات الشخصية كالاسم ورقم الهاتف ورقم هويتك وتسجيل دخول وتغيير كلمة المرو.