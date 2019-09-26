طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في السعودية عبر…

يبحث الملايين من داخل المملكة العربية السعودية من أصحاب السيارات عن طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة، هذا وقد أتاحت وزارة الداخلية السعودية من خلال البوابة الشهيرة التابعة لها أبشر الكثير والكثير من الخدمات بطريقة إلكترونية بسيطة، وجائت على رأس هذه الخدمات خدمة الإستعلام عن المخالفات المرورية تحت رعاية مجلس الوزراء السعودي، ونحن في “نجوم مصرية” نهتم بكل المواضيع السعودية التى تلقى اهتمام بالغ من المواطنين، ولهذا نوضح لكم خلال هذه المقالة رابط وخطوات الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة، فإلى نص المقال.

معرفة المخالفات المرروية برقم الهوية

بدأت وزارة الداخلية السعودية بالتنسيق مع بوابة أبشر فى تقديم خدمة الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية فقط من خلال زيارة موقع بوابة أبشر، وقد لاقت الخدمة قبول كبير بين أوساط المواطنين في الساعات الأولى من استخدامها، ومن الجدير بالذكر أن هذه الخدمة تُقدم بشكل مجاني بدون دفع أي رسوم على الإطلاق.

طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

عزيزي المواطن هناك عدة خطوات لا بد لك من إكمالها حتى يتسنى لك معرفة مخالفاتك المروية، فقط قم بزيارة الموقع الرسمي لبوابة أبشر واتبع الخطوات التالية:

اختر أبشر أفراد.

اختر خدمة الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية.

الآن يجب عليك إدخال رقم الهوية الخاص بك ورخصة السيارة وباقي البيانات المطلوبة.

الآن اضغط على أيقونة عرض.

الآن أن تعلم كل البيانات عن مخالفاتك المرورية بشكل إلكتروني بدون روتين وتعامل مع الموظفين أو أي جهات حكومية.

نتمنى أن يكون المقال به قدر كاف من المعلومات، ولأي استفسار من فضلك قم بترك تعليق بالأسفل، وسنرد على جميع أسئلتكم في أسرع وقت