80 متسابقا في منافسات هيئة الرياضة للقرآن والحديث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

انطلقت في رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة أمس منافسات مسابقة «رئيس الهيئة العامة للرياضة للقرآن الكريم والحديث الشريف المركزية للشباب» التي تستمر لمدة خمسة أيام، بمشاركة 80 شابا يمثلون مكاتب الهيئة العامة للرياضة بمختلف مناطق المملكة.

وتهدف المسابقة التي تنظمها الهيئة إلى العناية بكتاب الله الكريم، وسنة نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحث الشباب على تلاوة وحفظ القرآن الكريم، وتدبر معانيه وأحكامه، كما تهدف إلى إذكاء روح التنافس الشريف بين الشباب واستثمار أوقاتهم فيما ينفعهم، وتوطيد أواصر الإخوة بين الشباب من مختلف مناطق بلادنا الحبيبة، واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب في هذا المجال الكريم وتوطيد أواصر الأخوة بين الشباب في مختلف المناطق.

وتتضمن المسابقة قسمين، القرآن الكريم، والحديث الشريف، واشترطت اللجنة أن يكون المتسابقون من منسوبي الأندية الرياضية والجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وأن يتم اختيار الشباب بعناية.

3 أفرع بالمسابقة:

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الأول حفظ وتجويد وتفسير 20 جزءا من القرآن الكريم

تحضير وقراءة 70 حديثا من باب «فضل الذكر والحث عليه، إلى باب فضل الدعاء بظهر الغيب».

الثاني حفظ وتجويد 10 أجزاء من القرآن الكريم

تحضير وقراءة 50 بابا عن «فضل السلام والأمر بإفشائه، إلى باب عيادة المريض»

الثالث حفظ وتجويد 5 أجزاء من القرآن الكريم

تحضير وقراءة 30 حديثا من «باب فضل قراءة القرآن الكريم، إلى باب فضل الاجتماع على القراءة».