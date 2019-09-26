جلوكوز مسمم يغلق صيدليات في ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كولونيا

أمرت السلطات المعنية في مدينة كولونيا بولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية بإغلاق ثلاث صيدليات بأثر فوري، عقب حدوث حالتي وفاة بسبب دواء سام.

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وقال متحدث باسم وزارة الصحة في الولاية إن الوزارة لجأت إلى هذه الخطوة كإجراء وقائي حتى نهاية التحقيقات في وفاة أم وطفلها جراء العقار المسمم.

ولم يستبعد مجلس بلدية مدينة كولونيا تعرض المزيد من الزبائن للخطر من قبل الصيدليات التي أغلقت، مما جعل وقف نشاطها ضروريا حتى إشعار آخر.

وأظهر تشريح الجثتين أن وفاة الأم والرضيع الذي ولد بعملية قيصرية، نجم عن فشل في أكثر من عضو من أعضاء الجسم، حسبما أعلن الادعاء العام في وقت سابق.