وفاة عازف البيانو النمساوي سكودا عن 91 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فيينا توفي كبير فناني الموسيقى الكلاسيكية النمساوية بول بادورا - سكودا في فيينا أمس الأول عن عمر ناهز 91 عاما. وكان عازف البيانو المعروف، ظهر في أواخر مايو الماضي، في قاعة حفلات «موزيكفيراين» في فيينا، ببرنامج موسيقي لشوبرت وشومان وموتسارت. واعتلى الموسيقي الراحل خلال حياته المهنية، التي امتدت لأكثر من ستة عقود، مسارح كبرى في أنحاء العالم، ومن بينها الجولة الموسيقية التي قام بها في الاتحاد السوفيتي 1964.



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