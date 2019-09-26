إصابة 56 في ارتطام طائرة ركاب روسية بالمدرج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موسكو

أعلنت لجنة التحقيقات الاتحادية الروسية، أمس إصابة 56 شخصا إثر ارتطام طائرة ركاب روسية بأرض المدرج لدى هبوطها في مطار بمدينة بارناول الروسية غرب سيبيريا. وأفادت لجنة التحقيقات بأن حريقا اندلع في جهاز الهبوط الخلفي من الناحية اليمنى للطائرة، وهي من طراز «بوينج 767» أمريكية الصنع، بينما كانت تهبط على المدرج في وقت متأخر من أمس الأول.

وقالت شركة طيران «أزور أير» في بيان لها «جرى إجلاء جميع الركاب على الفور، بفضل الإجراءات المنسقة والمهنية لطاقم الطائرة»، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تقل على متنها أكثر من 330 شخصا.