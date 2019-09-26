ابن ناصر: انتخاب نواف يعكس مكانة السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قدم نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة الدكتور صالح أحمد بن ناصر التهنئة للأمير نواف بن محمد بن عبدالله بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي عقد أمس.
وأرجع ابن ناصر هذا الاستحقاق لسنوات الخبرة التي يمتلكها الأمير نواف بن محمد في خدمة الرياضة، خاصة ألعاب القوى على الصعيدين المحلي والخارجي، مؤكدا أنه جاء تقديرا لمكانة المملكة الدولية ودورها الكبير في دعم الأنشطة الرياضية الدولية، ويضاف لمكانة القيادات الرياضية السعودية في المنظمات القارية والدولية.
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