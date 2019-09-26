الشرطة الماليزية تعتقل 16 داعشيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كوالالمبور

ألقت الشرطة الماليزية القبض على 16 شخصا يشتبه في تورطهم مع تنظيم داعش، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) أمس.

ونقلت عن المدير العام المساعد لوحدة مكافحة الإرهاب الماليزية أيوب خان مايدين، قوله إن المعتقلين هم 12 إندونيسيا و3 ماليزيين وهندي واحد، مضيفا أن الشرطة قد أوقفتهم أثناء عملية قامت بها في ولايات صباح وباهانج وجوهور وبينانج وسيلانجور وكوالالمبور.

وأوضح أيوب أن الشرطة اعتقلت جميع المشتبه بهم في عملية خاصة بدأت في العاشر من أغسطس واستمرت حتى الثلاثاء الماضي.