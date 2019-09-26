سامبا: نجاح تسعير سندات دولية مدتها 5 سنوات بقيمة مليار دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت مجموعة سامبا المالية اكتمال التسعير وبنجاح تام للسندات الدولية المستحقة بعد خمس سنوات في 2024، بقيمة مليار دولار، بسعر معدل ربح ثابت قدره 2.75% سنويا.

ويعد الإصدار أول صفقة من نوعها يقوم بها سامبا منذ 2006، وحظي بطلب هائل من المستثمرين، كما يتضح من خلال دفتر الأوامر الذي بلغ أكثر من 3.7 مليارات دولار، وهو ما يمثل معدل اكتتاب يزيد بمقدار 3.7 مرات على الحد المطلوب. ويعد الإصدار للسندات البالغة قيمته مليار دولار أمريكي أول سحب في إطار برنامج سامبا للسندات المتوسطة الأجل الذي تم إنشاؤه أخيرا بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي والمدرج في بورصة يورونكست دبلن.

وتعد سندات سامبا خطوة مهمة في تطور أسواق رأس المال الإقليمية، حيث إنه حاليا البنك السعودي الوحيد الذي لديه سندات قائمة في الأسواق الدولية، ومن المتوقع أن يمهد ذلك الطريق أمام جهات الإصدار لدى البنوك السعودية الأخرى للدخول إلى سوق السندات. علاوة على ذلك، فإن معدل الربح البالغ 2.75% سنويا يعد من أدنى المعدلات السعرية التي حققها بنك شرق أوسطي، فيما يعد حجم السندات البالغة مليار دولار أمريكي هو أكبر مبلغ إصدار على الإطلاق يجمعه بنك سعودي. وجاءت السندات في أعقاب عملية تسويقية عالمية شملت اجتماعات واسعة مع المستثمرين في لندن وهونغ كونغ وسنغافورة ودبي وأبوظبي، بلغت ذروتها في الحجم الإجمالي لدفتر الأوامر الذي بلغ 3.7 مليارات دولار من أكثر من 140 حسابا.