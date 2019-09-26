55 ألف استشارة طبية بمركز صحة في أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حجز مركز صحة 937 نحو 63281 موعدا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية، خلال الأسبوع الماضي، فيما تلقى 11373 بلاغا، وأنهى إجراء 197 طلبا للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأوضحت وزارة الصحة أن المركز قدم 55755 استشارة طبية، خلال الفترة نفسها، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 197356 مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات 66750 استفسارا.