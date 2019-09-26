ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع الإقليمية مع رئيس وزراء العراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أمس، مع دولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الهجمات التخريبية التي تعرضت لها معامل أرامكو السعودية في بقيق وخريص، مؤكدا حرص جمهورية العراق على أمن المملكة واستقرارها، منوها بالدور الإيجابي الذي قامت به المملكة من أجل استقرار أسواق الطاقة.

كما جرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.

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كما حضره من الجانب العراقي، نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، ومدير مكتب رئيس الوزراء محمد الهاشم، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، والقنصل العام لجمهورية العراق أحمد زهير.

إلى ذلك تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وتطرق وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال إلى الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة المملكة على الدفاع عن نفسها.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن سياسة إيران العدائية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة لا بد من كبحها، مجددا شكره للمملكة لانضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية ودورها في المساهمة في حفظ أمن الملاحة والتجارة العالمية.

وأكد ولي العهد من جهته، أن الهجوم التخريبي الذي تعرضت له المملكة يعد تصعيدا خطيرا تجاه العالم بأسره يتطلب وقفة حازمة حفظا للسلم والأمن الدوليين.