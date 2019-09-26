350 ألف عنوان تميز كتاب جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

تشارك 40 دولة بـ400 دار نشر في معرض جدة الدولي للكتاب خلال الفترة من 11 -21 ديسمبر المقبل على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية، وذلك بحسب العرض المقدم من اللجنة العليا للمعرض في الاجتماع رأسه محافظ جدة رئيس اللجنة العليا للمعرض الأمير مشعل بن ماجد بمقر المحافظة أمس.

واطلع محافظ جدة على الاستعدادات والأعمال المنوطة بالجهات الحكومية والخاصة بانطلاق المعرض في دورته الخامسة برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وعناصر التجديد والتنوع في هذه النسخة المتوقع أن تكون الأميز والأكبر عن النسخ السابقة للمعرض باستقطاب 350 ألف عنوان في شتى أوعية المعرفة، لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي، فيما يصعد نحو 200 مؤلف ومؤلفة منصات توقيع الكتب بالمعرض.

ووجه الأمير مشعل بن ماجد بضرورة التحضير الجيد من الجهات المعنية استعدادا لإطلاق هذا المعرض الذي يتربع على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع كواحد من أكبر المعارض المتخصصة في الوطن العربي، ووفقا للتطلعات والآمال التي تنشدها أهداف المعرض التي تراعي عناصر التجديد والتنوع في الإثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بالكتاب، مبرزا تكثيف الجهود والتفاني في العمل لإظهار الحدث بالصورة التي تخدم توجيهات القيادة واهتمامها بصناعة الثقافة.