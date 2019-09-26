«الموج الأحمر2 ».. استراتيجية مشتركة لأمن واستقرار البحر الأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول فياض الرويلي أمس اختتام أعمال مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر -2 »، الذي شاركت فيه القوات البحرية للدول المطلة على البحر الأحمر المتمثلة في المملكة، ومصر، والأردن، والسودان، وجيبوتي، واليمن، والصومال، وحرس الحدود السعودي، بمساندة من القوات الجوية الملكية السعودية، بحضور رؤساء هيئات أركان الدول المشاركة.

وأكد قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد الغفيلي أھمية الاستراتيجية لأمن واستقرار البحر الأحمر وأثر ذلك على الأمن الوطني لكل الدول المشاطئة له بشكل خاص وعلى الاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام، عادا أمن الخليج العربي عمقا استراتيجيا لأمن البحر الأحمر، والذي «يحتم علينا صياغة رؤية مشتركة لتحقيق الأمن البحري ولتمكن من تنمية الشعور بالأمن الجماعي، وتوحيد الجھود لتعزيز القدرات البحرية، وإبراز التماسك والتجانس العسكري وصولا إلى تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة لرفع مستوى الكفاءة القتالية، والتنسيق في مجال التعامل مع التھديدات البحرية».

شارك في التمرين:

قطع بحرية كالسفن والزوارق

المشاة

وحدات الأمن البحرية الخاصة

طيران القوات البحرية