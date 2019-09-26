1.5 مليون مستفيد من فائض أطعمة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة

تمكنت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة من جمع نحو 1000 طن من الأطعمة من فائض الطعام العام الماضي 1440، وإعادة توزيعة على 1.5 مليون مستفيد، والذي تبلغ قيمته المالية التقديرية 1.547 مليون ريال.

وبين مدير الجمعية أحمد المطرفي لـ»مكة» أن الجمعية استطاعت جمع وتوزيع فائض الطعام على الأسر والدور المحتاجة في مكة المكرمة خلال عام 1440 وفق ما تم التخطيط له، مشيرا إلى أن هناك خططا واضحة حول طريقة الجمع والاتصال المبكر واستلام الطعام الذي يتم نقله إلى مطبخ الجمعية، ويتم إعادة توزيعه في عبوات وتسخينه وحفظه بشكل مناسب‪.

وأضاف أن أهم أهداف الجمعية تتلخص في توعية المجتمع بأهمية حفظ النعمة وإيصال الفائض من الطعام إلى المستفيدين وفق أفضل معايير الجودة والسلامة، فضلا عن ما له من أجر ومثوبة عند الله عز وجل في حفظ الطعام، بدلا من رميه في مرمى النفايات.

فائض الأطعمة وجهود الجمعية لعام 1440:

المستفيدون 1,542,977 مستفيدا

وزن الفائض 849 طنا

القيمة التقديرية 14,547,707 ريالات

القاعات والاستراحات

المستفيدون 187056 مستفيدا

وزن الفائض 102.88 طنا

القيمة التقديرية 1870560ريالا

فنادق المنطقة المركزية

المستفيدون 452950مستفيدا

وزن الفائض 249.12طنا

القيمة التقديرية 4529500ريال

ساحات الحرم

المستفيدون 94850مستفيدا

وزن الفائض 52.17طنا

القيمة التقديرية 916543ريالا

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حملات الحج

المستفيدون 452950مستفيدا

وزن الفائض 249.12طنا

القيمة التقديرية 4529500 ريال

المطاعم والمطابخ

المستفيدون 259241مستفيدا

وزن الفائض 142.58طنا

القيمة التقديرية 2536310ريالات

شركات الإعاشة المتعاقدة مع المقرات الأمنية

المستفيدون 307039 مستفيدا

وزن الفائض 168.87 طنا

القيمة التقديرية 2525932 ريالا.

المستشفيات

المستفيدون 26370 مستفيدا

وزن الفائض 14.50 طنا

القيمة التقديرية 263700 ريال.

المنازل والجهات الأخرى

المستفيدون 91090 مستفيدا

وزن الفائض 50.10 طنا.

القيمة التقديرية 673214 ريالا.