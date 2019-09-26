1.5 مليون مستفيد من فائض أطعمة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة
تمكنت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة من جمع نحو 1000 طن من الأطعمة من فائض الطعام العام الماضي 1440، وإعادة توزيعة على 1.5 مليون مستفيد، والذي تبلغ قيمته المالية التقديرية 1.547 مليون ريال.
وبين مدير الجمعية أحمد المطرفي لـ»مكة» أن الجمعية استطاعت جمع وتوزيع فائض الطعام على الأسر والدور المحتاجة في مكة المكرمة خلال عام 1440 وفق ما تم التخطيط له، مشيرا إلى أن هناك خططا واضحة حول طريقة الجمع والاتصال المبكر واستلام الطعام الذي يتم نقله إلى مطبخ الجمعية، ويتم إعادة توزيعه في عبوات وتسخينه وحفظه بشكل مناسب.
وأضاف أن أهم أهداف الجمعية تتلخص في توعية المجتمع بأهمية حفظ النعمة وإيصال الفائض من الطعام إلى المستفيدين وفق أفضل معايير الجودة والسلامة، فضلا عن ما له من أجر ومثوبة عند الله عز وجل في حفظ الطعام، بدلا من رميه في مرمى النفايات.
فائض الأطعمة وجهود الجمعية لعام 1440:
المستفيدون 1,542,977 مستفيدا
وزن الفائض 849 طنا
القيمة التقديرية 14,547,707 ريالات
القاعات والاستراحات
المستفيدون 187056 مستفيدا
وزن الفائض 102.88 طنا
القيمة التقديرية 1870560ريالا
فنادق المنطقة المركزية
المستفيدون 452950مستفيدا
وزن الفائض 249.12طنا
القيمة التقديرية 4529500ريال
ساحات الحرم
المستفيدون 94850مستفيدا
وزن الفائض 52.17طنا
القيمة التقديرية 916543ريالا
حملات الحج
المستفيدون 452950مستفيدا
وزن الفائض 249.12طنا
القيمة التقديرية 4529500 ريال
المطاعم والمطابخ
المستفيدون 259241مستفيدا
وزن الفائض 142.58طنا
القيمة التقديرية 2536310ريالات
شركات الإعاشة المتعاقدة مع المقرات الأمنية
المستفيدون 307039 مستفيدا
وزن الفائض 168.87 طنا
القيمة التقديرية 2525932 ريالا.
المستشفيات
المستفيدون 26370 مستفيدا
وزن الفائض 14.50 طنا
القيمة التقديرية 263700 ريال.
المنازل والجهات الأخرى
المستفيدون 91090 مستفيدا
وزن الفائض 50.10 طنا.
القيمة التقديرية 673214 ريالا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.