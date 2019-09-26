السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة شكلت المديرية العامة للدفاع المدني لجنة لمراجعة هوية الدفاع المدني وضرورة إيجاد تصور عام حول الهوية وخاصة الزي الخاص بالضباط والأفراد (الإداري والميداني). وعلمت «مكة» أن هناك مقترحا للاحتفاظ بالزي المخصص سابقا للفرق كما هو، في حين يكون لون القماش مموه (زيت – بيج – أسود)، ويكون السبلايت كحلي والرتب ذهبي وغطاء الرأس برية كحلي والسترة أعلى القايش بالنسبة للإداري والميداني.



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