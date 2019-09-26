الرمان اليمني يعود للأسواق السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

رفعت السعودية أمس حظر استيراد الرمان اليمني وعودته للأسواق المحلية بعد استيفاء المصدرين من التجار والمزارعين لاشتراطات الهيئة، وذلك بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وقال عضو لجنة الخضار والفاكهة وأحد المستثمرين في سوق جدة فهد الغامدي إن الرمان اليمني معروف بجودته، ومنع أخيرا بسبب نسب المبيدات فيه، مشيرا إلى أن منتجات مصر وبيرو والهند والإنتاج المحلي عوضت النقص في سوق يستهلك نحو مليون ونصف طن من هذه الفاكهة، والتي تنتج مزارع الجنوب الغربي من المملكة نحو 50 ألف طن منها في الطائف والباحة.

وكان مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي، أوضح أن الحظر جاء بعد ثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالميا.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة اليمنية على تسهيل آلية استقبال الشحنات والمنتجات الغذائية من اليمن، وتعزيز فرص التعاون بين البلدين في مجال الغذاء.

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وكانت المملكة فرضت حظرا موقتا على استيراد الرمان الطازج من الجمهورية اليمنية بعد ثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها نسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا.

يذكر أن سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن عملت على التواصل مع وزير الزراعة اليمني عثمان مجلي الذي عمل من خلال مؤسسات ومكاتب وجمعيات وزارة الزراعة اليمنية على توعية منتجي الرمان واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة المنتج وضمان تصديره للمملكة ودول المنطقة.

منتجات حظرتها السعودية سابقا

الفلفل والفراولة المصريان بسبب الري والمبيدات

الرمان اليمني بسبب المبيدات