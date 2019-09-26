العالم يتصدى للبطالة عبر بوابة السياحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يحتفل العالم في 27 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للسياحة، وذلك بهدف تعزيز الوعي الاجتماعي للشعوب بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.

الغرض من الاحتفال

• زيادة وعي المجتمع الدولي لأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.

• التصدي للتحديات العالمية الواردة للأهداف الإنمائية للألفية، وتسليط الضوء على المساهمة التي يمكن أن تقدمها صناعة السياحة لبلوغ هذه الأهداف.

موضوع هذه السنة

هذا العام تماشيا مع تركيز منظمة السياحة العالمية على المهارات والتعليم والوظائف على مدار العام، سيكون يوم السياحة العالمي بمثابة احتفال حول موضوع «السياحة والوظائف، مستقبل أفضل للجميع».

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السياحة في السعودية

• تعد السياحة في السعودية من القطاعات الناشئة.

• باتت السياحة تلقى دعما متزايدا من السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والتي من بين أهدافها:

- تطوير وتأهيل المواقع السياحية والتراثية.

- الارتقاء بقطاع الإيواء ووكالات السفر والخدمات السياحية.

- تطوير الأنشطة والفعاليات في المواقع السياحية.

- تنمية الموارد البشرية السياحية.