نتائج وظائف التجنيد في وزارة الدفاع السعودية - القبول الموحد

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس، نتائج وظائف التجنيد في مؤسساتها الأمنية، وذلك عبر موقعها الرسمي وكذلك موقع القبول الموحد للوزارات المختلفة. للاستعلام اضغط هنــــــا

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الدفاع السعودية ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، عن فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم، وذلك على الوظائف النسائية العسكرية لعام 1441 هجرياً، من أجل العمل في كافة فروع القوات المسلحة برتبة (جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب).

واشترطت وزارة الدفاع أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

كما اشترطت أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رٌد اعتبارها إليها، وأن تكون لائقة طبيأ للخدمة العسكرية.

وألا تكون موظفة في اي جهة حكومية، وألا يقل سن المتقدمة عن (واحد وعشرين) عاماً ولا يزيد عن (أربعين) عاماً، وأن يتناسب طول القامة مع وزنها ، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.