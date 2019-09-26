أكدت مصادر أنه تم العثور على مفقود محافظة أضم، الشاب “وحيد بن حمدان العزيزي”؛ متوفى بعد أن كان قد فُقِد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وبحسب ما نشره موقع ” سبق ” فقد خرج الشاب “العزيزي” البالغ من العمر 19 عامًا، من منزل أسرته في حي العزيزية بمحافظة أضم قبل أكثر من ثلاثة أسابيع؛ تم العثور عليه مساء أمس، متوفى في جبل تابع لمركز الجائزة بالمحافظة؛ فيما لا تزال التحقيقات جارية.
وتعود تفاصيل العثور عليه، إلى أن شخصًا وجد بنطلون المفقود وجواله في منطقة جبلية بالقرب من مركز الجائزة مساء أمس، وقام بإبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الموقع على الفور وتم العثور عليه متوفى.
وكان ذويه قد ناشدوا البحث عنه، بعد تغيّبه وخروجه من منزل أسرته دون معرفة وجهته؛ حيث يعاني من اعتلالات نفسية، ويدرس في الصف الثالث الثانوي، وكان معه جواله أثناء خروجه؛ لكنه مغلق.
كانت هذه تفاصيل خبر بنطلون وجوال يقودان الجهات الأمنية إلى العثور على مفقود أضم المختفي من 3 أسابيع وصدمة بعد الوصول... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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