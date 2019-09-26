«مسام» ينزع أكثر من 90 ألف لغم زرعها الحوثيون في اليمن

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن، «مسام» خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2019م، من انتزاع 876 لغمًا، منها 23 لغمًا مضادًّا للأفراد، و259 لغمًا مضادًّا للدبابات و574 ذخيرة غير متفجرة، و20 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمال ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 90،637 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.