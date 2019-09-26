«البيئة» تطلق خدمات إلكترونية جديدة للمناحل عبر منصة زراعي

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمات إلكترونية جديدة للمناحل عبر منصة زراعي، ضمن إجراءات رفع جودة الخدمات وتطويرها.

وأعلنت الوزارة -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- انتهاء الاعتماد على التراخيص الورقية بعد تاريخ جمادى الأولى المقبل، وذلك ضمن مساعيها للتحول الرقمي في إعمالها كافة، مشيرة إلى أن ترخيص تربية النحل وإنتاج العسل (المناحل) يتضمن، مناحل الأفراد الثابتة والمتنقلة، وترخيص نحال لمزاولة المهنة، ومشروع تربية النحل وإنتاج العسل.

وذلك بهدف المساهمة في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين، وتسريع الإجراءات اللازمة، ونوّهت بضرورة المسارعة للتسجيل في منصة زراعي للاستفادة من خدماتها، بانتهاء اعتماد وزارة البيئة للتراخيص الورقية السابقة، ستعتمد الوزارة فقط النسخة الإلكترونية منها على المنصة.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أطلقت في العاشر من سبتمبر الجاري، نظام «حصاد» المطور؛ لاستقبال الخدمات والطلبات من الأفراد والشركات والمؤسسات، وأوضحت أن النظام يقدّم عددًا من الخدمات، التي تتمثل في خدمة استيراد أسمدة، وخدمة استيراد مبيدات، وخدمة استيراد بذور وشتلات، وخدمات فسح للمبيدات والأسمدة والبذور والشتلات، بالإضافة إلى خدمات تصدير أسمدة ومبيدات وبذور وشتلات، وخدمة تسجيل موقع زراعي، وخدمة تحديث بيانات.