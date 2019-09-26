«الغذاء والدواء» تُلزم المصانع الطبية بـ«ترخيص مزاولة المهنة».. وتحدّد الموعد النهائي

شدَّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، على وجوب حصول جميع مصانع ومستودعات الأجهزة والمنتجات الطبية، على ترخيص مزاولة النشاط قبل تاريخ 1 أكتوبر 2020م.

وأوضحت الغذاء والدواء- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن الهيئة لها الحق في تطبيق الإجراءات النظامية، في حال عدم الحصول على الترخيص اللازم بعد التاريخ المحدد.

وطالبت جميع مصانع ومستودعات الأجهزة والمنتجات الطبية المحلية، بضرورة الحصول على ترخيص مزاولة النشاط من قبل الهيئة قبل الأول من أكتوبر 2020م، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على رحلة المستثمر ونماذج ترخيص المصانع والمستودعات، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وكانت هيئة الغذاء والدواء، قد قررت في 17 سبتمبر الجاري، سحب وتعليق مستحضر (ZANTAC)؛ لوجود شوائب في المادة الفعّالة، كما علَّقت تسجيل 5 مستحضرات أخرى احترازيًا؛ لحين اكتمال الإجراءات التحليلية اللازمة.