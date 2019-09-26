«إغاثي الملك سلمان» يجري 21 جراحة قلب خلال يوم واحد في موريتانيا

أجرى الفريق الطبي لحملة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة، في موريتانيا (17) عملية قسطرة قلب تداخلية، و4 جراحات قلب مفتوح، أمس الأربعاء، وذلك بالمركز الوطني لأمراض القلب في العاصمة نواكشوط، وبالتعاون مع الهيئة العالمية للإغاثة العالمية والتنمية والرعاية.
وأكد استشاري تخدير جراحة القلب، عضو الفريق الطبي التطوعي للمركز، الدكتور عبدالله حلواني، تمكَنت الحملة خلال الأيام الأربعة الأولى من انطلاقها، من إجراء ما يقارب 70 عملية قسطرة تداخلية، و12 جراحة قلب مفتوح للمرضى من الحالات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن أغلب المرضى يعانون من انسداد في شرايين القلب، وسبق أن تعرضوا لأزمات قلبية أو لذبحات صدرية نتجت عن عوامل الخطر كالسكري والضغط والتدخين.
وأشار حلواني، إلى أن هناك بعض الحالات التي احتاجت لتغيير صمامات قلب أو إصلاحها؛ جرّاء التهابات روماتيزمية، أو تشوهات قلبية، وجميعها تُعد حالات صعبة تتطلب التدخل العلاجي الفوري.
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