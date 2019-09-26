السعودية ترفع الحظر عن الرمان اليمني وتستقبل أول دفعة

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، عن رفع حظر استيراد ثمار الرمان الطازج من الجمهورية اليمنية، وذلك بعد استيفاء المصدرين من التجار والمزارعين لاشتراطات الهيئة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة اليمنية على تسهيل آلية استقبال الشحنات والمنتجات الغذائية من اليمن، وتعزيز فرص التعاون بين البلدين في مجال الغذاء.

والتقى الدكتور الجضعي في مقر الهيئة، سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة ووكيل وزارة الزراعة اليمنية، للبدء في السماح في استقبال أول دفعه بدءًا من اليوم وفق الإجراءات المتفق عليها.

وكانت السعودية قد فرضت حظراً مؤقتاً على استيراد ثمار الرمان الطازج من الجمهورية اليمنية، بعد ثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالمياً.

يشار إلى أن سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، عملت على التواصل مع وزير الزراعة اليمني عثمان بن حسين مجلي، الذي عمل من خلال مؤسسات ومكاتب وجمعيات وزارة الزراعة اليمنية على توعية منتجي الرمان واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة المنتج وضمان تصديره للمملكة ودول المنطقة.