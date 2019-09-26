الزعاق: تقارب توقيتات مكة والمدينة.. وتساوي الليل مع النهار لمدة أسبوع

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن غدًا الجمعة سيتساوى الليل والنهار، وحصة كل منهما 12 ساعة.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، غرَد الزعاق قائلًا: أسبوع التساوي.. غدًا الجمعة سيتساوى الليل مع النهار، وحصة كل منهما 12 ساعة، وسوف تتقارب توقيتات مكة مع المدينة تقريبًا، مشيرًا إلى أن هذا التساوي يستمر لمدة أسبوع.

وأَضاف: حينذاك يبدأ الليل يزيد على حساب النهار، ويستمر الليل يأخذ من النهار لمدة 90 يومًا، ثم نعيش أطول ليالي السنة في نهاية ربيع الآخر.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها لطقس، اليوم الخميس، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، مع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح على بعض المناطق.

وقالت الهيئة: «لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران، جازان، عسير والباحة)، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة».

وتوقعت الهيئة، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق (حائل، الحدود الشمالية ونجران).