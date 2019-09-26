بالصور.. اختتام التمرين البحري المشترك «الموج الأحمر 2» بمشاركة 7 دول

رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول فياض بن حامد الرويلي، اليوم الخميس، اختتام أعمال مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر -2» الذي تُشارك فيه القوات البحرية للدول المطلة على البحر الأحمر، المتمثلة في: السعودية ومصر والأردن والسودان وجيبوتي واليمن والصومال.

من جانبه، أكد قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، الأھمية الاستراتيجية لأمن واستقرار البحر الأحمر وأثر ذلك على الأمن الوطني لكل الدول المشاطئة له بشكل خاص وعلى الاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام.

وأكد الفريق الغفيلي، أن أمن الخليج العربي يعد عُمقاً استراتيجيا لأمن البحر الأحمر، والذي يحتم علينا صياغة رؤية مشتركة لتحقيق الأمن البحري وتُمكّن من تنمية الشعور بالأمن الجماعي, وتوحيد الجهود لتعزيز القدرات البحرية، وإبراز التماسك والتجانس العسكري وصولًا إلى تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة لرفع مستوى الكفاءة القتالية، والتنسيق في مجال التعامل مع التھديدات البحرية.

يذكر أن التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر-2» يُشارك فيه العديد من القطع البحرية كالسفن، والزوارق، والمشاة، ووحدات الأمن البحرية الخاصة، وطيران القوات البحرية للتدريب على عِدة سيناريوات بحرية داخل البحر، والتدريب على الرماية على الأهداف البحرية والجوية، والقفز المظلي الحُر بواسطة طائرة السوبر بوما.