انفجار خزّان وقود في عنيزة يقتل عاملًا ويحرق مركبتين «سكراب»

أسفر حادث انفجار خزَّان وقود بأحد مواقع «تشليح السيارات» بعنيزة، اليوم الخميس، عن وفاة أحد العمَّال الموجودين بقربه.

وأوضح الدفاع المدني بمحافظة عنيزة، أن فرقه باشرت حادث حريق وقع بأحد مواقع «تشليح السيارات»، نتج عنه انفجار خزَّان وقود فارغ؛ أثناء عملية قص الخزَّان من قِبل أحد العمَّال.

وأدى الانفجار إلى احتراق العامل ووفاته في الحال، فيما أشار الدفاع المدني بعنيزة، إلى أن النيران امتدت إلى سيارتين «سكراب» كانتا موجودتين بجانب الخزان.

