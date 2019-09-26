«سابك» تستعرض الفرص الواعدة في صناعة الأسمدة.. و«عبدربه» يوضّح

أكَّد نائب الرئيس التنفيذي للمغذيات الزراعية في شركة «سابك» سمير بن علي آل عبدربه، أن «العناية بالابتكار وتحقيق التكامل في منظومة الصناعات التحويلية، يعزِّز النمو المستدام في صناعة الأسمدة، ويدعم المزارعين بشكل أكبر، ويرفع مستويات إنتاج الغذاء...».

ودعا «عبدربه»، خلال انعقاد الدورة العاشرة لمؤتمر «جيبكا» للأسمدة، الذي نظَّمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات بالعاصمة العمانية، مسقط، الحضور، إلى تحقيق قيمة أكبر من خلال دعم الابتكار والتكامل.

وأشار إلى أن العالم يعوّل على توفير أسمدة أفضل، وحلول مميزة توظِّف التقنيات الحديثة لمساعدة المزارعين، وتلبية الاحتياجات الغذائية العالمية، الأمر الذي يتطلَّب البحث عن طرق ديناميكية ليس فقط لتحسين المنتجات، بل للاستفادة أيضًا من الابتكار والتكامل في الصناعات التحويلية؛ كمحفزات أساسية للنمو وإيجاد القيمة.

وفيما انعقدت الدورة العاشرة لمؤتمر «جيبكا» للأسمدة، تحت رعاية الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية العماني، فقد شارك فيها جَمْع من قادة الصناعة؛ لمناقشة أحدث التوجهات العالمية، التي تدفع النمو في سوق الأسمدة.

Advertisements

وأوضح «عبدربه»، أن هناك توجهًا عامًا لدى سابك وقادة الصناعة الآخرين؛ لتجاوز مرحلة العمل فقط كموردي منتجات، مؤكدًا دأب الشركة للعمل عن كثب مع المستخدمين النهائيين لتوفير برامج تدريبية جديدة، وحلول وتطبيقات تقنية متقدمة، ومُركّبات مُتخصصة لخفض التكلفة على المزارعين، والتحكُّم بشكل أكبر في سلسلة القيمة الخاصة بالشركة لتعزيز مستوى التعاون؛ بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية للزبائن والموردين والمستثمرين.

كما ألقى «عبدربه»، كلمة محفزة أمام المشاركين في «برنامج قادة الغد»، الذي يرعاه «جيبكا»؛ لهدف بناء كوادر مؤهلة في مجال الصناعة، من خلال تنمية المهارات وتأهيل قادة المستقبل.

يُذكر أن الدورة العاشرة لمؤتمر «جيبكا» للأسمدة، عُقدت تحت شعار «التحول: عصر جديد لصناعة المغذيات الزراعية»؛ بمشاركة جَمْعٌ رفيع المستوى من دول مجلس التعاون الخليجي، وتضمَّن المؤتمر سلسلة من ورشات العمل والندوات الفنية تناولت التقنيات الفارقة، والتحول الرقمي، والتكامل، والتعاون في تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الأمن الغذائي.