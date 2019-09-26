50 وظيفة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية”كاكست”، عن توفر 50 وظيفة شاغرة على برامج التشغيل للسعوديين والسعوديات من حملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير. وأوضحت المدينة أن التقديم على الوظائف سيكون متاحاً عبر بوابة التوظيف الإلكتروني اعتباراً من يوم الأحد 30 محرم 1441 الموافق 29 سبتمبر 2019م، ويستمر لمدة 5 أيام ، وتتنوع هذه الوظائف بين المجالات الهندسية والتقنية والإدارية والفنية. ودعت المدينة الراغبين لشغل هذه الوظائف ممن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية المطلوبة الدخول على بوابة التوظيف الإلكتروني لمعرفة تفاصيل الوظائف وشروط التقديم عليها، وتهدف المدينة من خلال إعلان هذه الوظائف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة من الكوادر العلمية بما يتوافق مع احتياجاتها في المجالات العلمية والإدارية والفنية المساندة.



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