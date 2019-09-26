القصبي يصدر قرارا بإنشاء المركز البلدي للتحول الرقمي

ويتولى المركز مهام إعداد ومتابعة وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للقطاع البلدي في المجالات التقنية والرقمية، كما يختص بتطوير وتشغيل وإدارة الأنظمة والحلول الرقمية المشتركة، وتمثيل القطاع البلدي لدى الجهات الوطنية في المجالات الرقمية، وتوفير المتطلبات والبيانات الرقمية في تخصصات المركز للجهات ذات العلاقة. وقد كٌلّف المهندس علي بن هادي راجحي رئيساً تنفيذياً للمركز.
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