السعودية اليوم / زلزال بقوة 5,7 درجات يهزّ إسطنبول



اسطنبول 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 5,7 درجات على مقياس ريختر مدينة إسطنبول التركية اليوم، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.

وسجّل مركز الزلزال في سيليفري عند شواطئ بحر مرمرة وعلى بعد نحو 80 كيلومتراً غرب إسطنبول, وسجّلت بعض الهزات الارتدادية.

وذكرت السلطات التركية أنّه جرى إخلاء مكاتب ومدارس بشكل فوري، وجرى إغلاق بعضها لبقية اليوم.

وتقع إسطنبول قرب فالق زلزالي كبير ويحذر الخبراء منذ سنوات من "زلزال كبير" قد يضربها ويتسبب بأضرار هائلة في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 16 مليون نسمة.

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19:44ت م

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