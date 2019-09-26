اليوم الوطني / سفارة المملكة في الأرجنتين تحتفل باليوم الوطني 89



بوينس ايرس 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين رياض بن سعود الخنيني، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني (89) للملكة العربية

حضر الحفل عدد كبير من المسؤولين في الحكومة ونواب البرلمان الأرجنتيني ورؤساء البعثات الدبلوماسية وكبار الشخصيات من الإعلاميين ورجال الأعمال بالأرجنتين ومنسوبي السفارة .

// انتهى //

19:32ت م

0258



بوينس ايرس 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين رياض بن سعود الخنيني، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني (89) للملكة العربية السعودية حضر الحفل عدد كبير من المسؤولين في الحكومة ونواب البرلمان الأرجنتيني ورؤساء البعثات الدبلوماسية وكبار الشخصيات من الإعلاميين ورجال الأعمال بالأرجنتين ومنسوبي السفارة .// انتهى //19:32ت م0258

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