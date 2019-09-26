اليوم الوطني / بلدية الموسم تشارك المرضى المنومين بالمستشفى العام فرحتهم باليوم الوطني



الطوال ٢٧ محرم ١٤٤١ الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ م واس

زار رئيس بلدية مركز الموسم المهندس أحمد محمد الجباري وعدد من مسؤولي البلدية اليوم ، المرضى المنومين في مستشفى الموسم العام ، بهدف مشاركتهم فرحتهم بذكرى اليوم الوطني الـ 89 ، وتقديم باقات الورود بهذه المناسبة الغالية .

وهنأ المهندس الجباري وزملاؤه ، المرضى ، بهذا اليوم المجيد ، في مبادرة تعكس مشاعر الانتماء وتأصيل مفهوم الجسد الواحد في تلمس المسلم احتياجات أخيه وإعانته على تحمل مشقة وألم المرض وتداعياته وخاصة في مثل هذه المناسبات .

فيما عبر المرضى عن سعادتهم وفرحتهم بمناسبة اليوم الوطني ، شاكرين ومقدرين لبلدية الموسم على هذه المبادرة .

// انتهى //

19:25ت م

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