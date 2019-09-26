اليوم الوطني / سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركمانستان تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ89



الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

احتفلت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين خالد بن فيصل السحلي كلمة بهذه المناسبة تطرق فيها إلى أن هذا العام يحمل شعار (همة حتى القمة)، حيث حققت المملكة الكثير من الإنجازات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية مما جعلها تتبوأ مكانتها كعضو مهم بين الدول الاقتصادية الكبرى " مجموعة العشرين"، ومنوهاً باستضافة المملكة لقمة (G20) خلال العام القادم 2020م في العاصمة الرياض، وأشار السفير إلى الاعتداء الإرهابي على المعملين النفطيين التابعين لشركة أرامكو السعودية اللذان استُهدفا بطائرات درون، وهذا الاستهداف ليس اعتداءً على السعودية فحسب بل على العالم أجمع .

وأكد أن قيادتي البلدين الشقيقين حريصتان على تطوير وتعزيز العلاقات بينهما، كما تسعى حكومة المملكة في الإسهام لدعم المشاريع الإستراتيجية في تركمانستان وأهمها مشروع خط الأنابيب (تابي) وتسهم فيها كبرى الشركات السعودية وأهمها شركة أرامكو وغيرها من الشركات، كما أن المملكة دعمت مبادرات تركمانستان السلمية بشكل عام وتحت مظلة الأمم المتحدة، وآخرها دعم وتأييد مبادرة رئيس تركمانستان بشأن إعلان سنة "2021م – سنة دولية للسلام والثقة، وفي الختام هنأ السفير القيادة التركمانية وحكومة وشعب تركمانستان بقرب ذكرى عيد الاستقلال الموافق 28/9/2019م متمنياً للقيادة وشعب تركمانستان مزيداً من التقدم والرخاء والازهار.

من جانبه ألقى مستشار رئيس تركمانستان لشؤون النفط والغاز كلمة عبر خلالها عن أخلص التهاني لجميع الشعب السعودي الشقيق ، مشيداً بما توليه حكومة تركمانستان وفخامة الرئيس/ قربان قولي بردي محمدوف شخصياً من أهمية بالغة للتعاون "التركماني – السعودي".

// انتهى //

18:53ت م

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الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واساحتفلت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية تحت شعار "همة حتى القمة"، بحضور معالي مستشار رئيس تركمانستان المسؤول عن النفط والغاز السيد ياغشي غلدي قاقاييف كضيف شرف وأعضاء الحكومة التركمانية ومسؤولي الدولة، إضافة إلى عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والملحقين العسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء السفارة السعودية في عشق آبـاد.وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين خالد بن فيصل السحلي كلمة بهذه المناسبة تطرق فيها إلى أن هذا العام يحمل شعار (همة حتى القمة)، حيث حققت المملكة الكثير من الإنجازات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية مما جعلها تتبوأ مكانتها كعضو مهم بين الدول الاقتصادية الكبرى " مجموعة العشرين"، ومنوهاً باستضافة المملكة لقمة (G20) خلال العام القادم 2020م في العاصمة الرياض، وأشار السفير إلى الاعتداء الإرهابي على المعملين النفطيين التابعين لشركة أرامكو السعودية اللذان استُهدفا بطائرات درون، وهذا الاستهداف ليس اعتداءً على السعودية فحسب بل على العالم أجمع .وأكد أن قيادتي البلدين الشقيقين حريصتان على تطوير وتعزيز العلاقات بينهما، كما تسعى حكومة المملكة في الإسهام لدعم المشاريع الإستراتيجية في تركمانستان وأهمها مشروع خط الأنابيب (تابي) وتسهم فيها كبرى الشركات السعودية وأهمها شركة أرامكو وغيرها من الشركات، كما أن المملكة دعمت مبادرات تركمانستان السلمية بشكل عام وتحت مظلة الأمم المتحدة، وآخرها دعم وتأييد مبادرة رئيس تركمانستان بشأن إعلان سنة "2021م – سنة دولية للسلام والثقة، وفي الختام هنأ السفير القيادة التركمانية وحكومة وشعب تركمانستان بقرب ذكرى عيد الاستقلال الموافق 28/9/2019م متمنياً للقيادة وشعب تركمانستان مزيداً من التقدم والرخاء والازهار.من جانبه ألقى مستشار رئيس تركمانستان لشؤون النفط والغاز كلمة عبر خلالها عن أخلص التهاني لجميع الشعب السعودي الشقيق ، مشيداً بما توليه حكومة تركمانستان وفخامة الرئيس/ قربان قولي بردي محمدوف شخصياً من أهمية بالغة للتعاون "التركماني – السعودي".// انتهى //18:53ت م0249

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