السعودية اليوم / السفير السحلي يلتقي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تركمانستان



الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي , سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تركمانستان ماثيو ستيفان.

وجرى خلال اللقاء تبادل الموضوعات المتعلقة بالعلاقات التي تهم البلدين في الدولة المُضيفة.

// انتهى //

18:38ت م

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