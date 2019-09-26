شكرا لقرائتكم انفجار خزان وقود فارغ يقتل شخصًا ويحرق مركبتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-26 انفجار خزان وقود فارغ يقتل شخصًا ويحرق مركبتين متابعات الخليج 365 - عنيزة Advertisements توفي عامل جراء حريق نشب بعد انفجار خزان وقود فارغ أثناء عملية قص الخزان في عنيزة. وأوضح الدفاع المدني أن فرق الدفاع المدني بمحافظة عنيزة باشرت هذا اليوم حادث حريق وقع بأحد مواقع تشليح السيارات وهو عبارة عن انفجار خزان وقود فارغ أثناء عملية قص الخزان من قبل أحد العمالة. وتابعت أن الحادث نتج عنه وفاة العامل وامتداد الحريق إلى سيارتين سكراب كانتا بجانب الخزان.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار خزان وقود فارغ يقتل شخصًا ويحرق مركبتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.