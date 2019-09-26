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2019-09-26 التأهيل الشامل بالدرعية يحتفي بذوي الإعاقة بمناسبة اليوم الوطني 89 متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض Advertisements ينظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية حفلًا لذوي الإعاقة بمناسبة اليوم الوطني 89 وذلك مساء يوم السبت القادم الموافق ٢٩ محرم برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف مسفر السيالي. وتهدف هذه المناسبة إلى مشاركة الأبناء ودعم للأشخاص ذوي الإعاقة للاحتفال باليوم الوطني وتكريس هذه المناسبة في وجدانهم وعقولهم. ويشمل برنامج الاحتفال العروض المرئية والفنون الشعبية والأناشيد والقصائد الوطنية والأسر المنتجة، بإشراف مديرة مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية الأستاذة سميرة بنت عمر بن هلابي.







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