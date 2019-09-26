- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم التأهيل الشامل بالدرعية يحتفي بذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التأهيل الشامل بالدرعية يحتفي بذوي الإعاقة
بمناسبة اليوم الوطني 89
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض
ينظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية حفلًا لذوي الإعاقة بمناسبة اليوم الوطني 89 وذلك مساء يوم السبت القادم الموافق ٢٩ محرم برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف مسفر السيالي.
وتهدف هذه المناسبة إلى مشاركة الأبناء ودعم للأشخاص ذوي الإعاقة للاحتفال باليوم الوطني وتكريس هذه المناسبة في وجدانهم وعقولهم.
ويشمل برنامج الاحتفال العروض المرئية والفنون الشعبية والأناشيد والقصائد الوطنية والأسر المنتجة، بإشراف مديرة مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية الأستاذة سميرة بنت عمر بن هلابي.
كانت هذه تفاصيل خبر التأهيل الشامل بالدرعية يحتفي بذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.