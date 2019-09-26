الان تتابع “تعليم قرطبة” ينظم حملة التبرع بالدم لجنود الحد الجنوبي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

نظم مكتب التعليم بقرطبة، اليوم، بالتعاون مع الخدمات الطبية للقوات المسلحة حملة تبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والثمانين والذي يحمل شعار همة حتى القمة، بمشاركة عدد من مدارس المكتب ومعلميها ومنسوبي المكتب من مشرفين تربويين تقديرًا وعرفانًا للدور الكبير الذي يقدمه جنودنا البواسل في الدفاع عن وطننا الغالي، وكذلك بمناسبة اليوم الوطني للملكة لـ(89).

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وأوضح المشرف العام على حملة التبرع بالدم عايض آل هرسان، أن حملة التبرع بالدم تأتي نظير دور أبطال الحد الجنوبي ودفاعهم عن الوطن كما تعتبر هذه الحملة كأقل تقدير منا لهم على ذلك، منوهًا بالدور الكبير الذي يوليه مدير مكتب تعليم قرطبة سهم الدعجاني على إسهاماته في كل ما يخدم وتطوير العملية التعليمية في المدارس التابعة لمكتب التعليم وتشجيعه للمتميزين والبارزين على الساحة التعليمية وتذليل الصعوبات التي قد تواجه قادة تلك المدارس.

إلى ذلك، دشن مدير مكتب تعليم قرطبة مشروع تعليم القراءة للطلاب من خلال المكتبة المتنقلة لمكتبه الملك عبدالعزيز التي تحتوي على حافله مصادر التعلم في تعليم القراءة وهي تعتبر اثرائيه لطلاب شرق الرياض والتي استمرت على مدار يومين متواصلة وتحتوي المكتبة على معلومات إثرائيه وعلميه استمتع الطلاب بالاطلاع والاستفادة والقراءة منها بمناسبة اليوم الوطني للمملكة وذلك من خلال تواجدها في ساحه نطاق مكتب التعليم، وكان مكتب تعليم قرطبة حصل على شهادة الايزو العالمية في تطوير العملية التعليمية في مدارسها وحقق طلابها جوائز متقدمة على مستوى المملكة من خلال المشاركات التعليمية، كما حقق جائزة مبادرة تطوعي لوطني على مستوى مكاتب تعليم منطقة الرياض.