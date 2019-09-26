بيان بنك الجزيرة السعودي لتوضيح أسباب تعثر صرف الرواتب للعاملين اليوم

قام مسئولي بنك الجزيرة السعودي اليوم الخميس بإصدار بياناً يوضح لعملاءه أسباب التأخر في صرف مرتبات العاملين، حيث أنه تعثر اليوم صرف مرتبات العاملين الذين يستحقون رواتبهم عن طريق بنك الجزيرة، وأوضح البنك أن سبب التعثر يرجع لأسباب تقنية خارجة عن الأرادة، مؤكدين سرعة العمل على حل المشكلة التقنية لصرف الرواتب للعاملين في أسرع وقت، حيث أن بنك الجزيرة هو البنك السعودي الوحيد الذي تأخر في صرف رواتب العاملين المقرر إستحقاقها يوم 26 سبتمبر أسوة بباقي بنوك المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن سبب تعثر صرف المرتبات للعاملين من عملاء بنك الجزيرة تسبب في غضب وإستياء الكثير من العملاء، وذلك ما جعل إصدار بياناً توضيحياً من قبل إدارة البنك السعودي أمراً ضرورياً لشرح حقيقة الأمر وأسبابه أمام العملاء لطمأنتهم وتوضيح الأسباب.

وجاء بيان بنك الجزيرة السعودي لعملاءة كالتالي:

نتقدم بالاعتذار لعملائنا الأعزاء لتأخر إيداع بعض الرواتب بسبب مشكلة تقنية، علما بأنه قد تم البدء بإيداع الرواتب في حسابات العملاء تباعا .

وتم نشر بيان بنك الجزيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام، وقوبل البيان بإنتقاد واسع من عملاء البنك عبر منصة التواصل الإجتماعي تويتر، حيث أعرب العملاء عن إستيائهم الشديد جراء ذلك,

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وقام العديد من العملاء بالرد على البيان عبر منصات التواصل الإجتماعي، بأنهم سوف يقومون بتقديم شكوى لمؤسسة النقد السعودي، فيما طلب البعض الآخر من العملاء توضيح طريقة وإجراءات إخلاء الطرف من التعامل مع البنك، للتقديم في بنك آخر.

مشكلة بنك الجزيرة مع العملاء بسبب صرف الرواتب

وبعد إصدار بيان من قبل مسؤلي بنك الجزيرة عبر كافة مواقع التواصل الإجتماعي للإعتذار للعملاء عن أسباب تأخر وتعثر صرف الرواتب الخاصة بهم بسبب مشكلات تقنية، إلا أنه لا يزال العملاء السعوديين ينتقدون الموقف، مبررين ذلك بأنهم العملاء الوحيدين الذين لم تُصرف رواتبهم بالمملكة.

جدير بالذكر أن بنك الجزيرة أوضح خلال بيانه الرسمي، أن المشكلة في طور الحل الآن وأنهم بدأوا بالفعل في إيداع الرواتب في حسابات العملاء، أي أنهم سوف يستطيعون صرف رواتبهم في أقرب وقت ممكن.

بنك الجزيرة السعودي

تأسس بنك الجزيرة السعودي عام 1975 لينضم إلى مؤسسة النقد السعودي ويصبح من عائلة البنوك الشعبية في المملكة، وبنك الجزيرة يعتبر مجموعة مالية تركز على إرضاء عملاءها من خلال تقديم خدمات فريدة وتسهيلات في التعامل مع العملاء.

وتعمل إدارة بنك الجزيرة على التطوير الدائم للخدمات والمنتجات الخاصة بالبنك والتي تتوافق جميعها مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث أن بنك الجزيرة هو بنك إسلامي.